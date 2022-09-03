Sarıyer - Kastamonuspor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 2.hafta maçında İstanbul temsilcisi Sarıyer kendi saha ve taraftarı önünde Kastamonuspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Sarıyer - Kastamonuspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Sarıyer - Kastamonuspor maçı canlı yayınlanacak mı?