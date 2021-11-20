Sarıyer - Hekimoğlu Trabzon maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Sarıyer kendi sahasında Hekimoğlu Trabzon'u konuk ediyor. Peki bu müsabaka canlı yayınlanacak mı?