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TIMETURK / SPOR / Sarıyer - Hekimoğlu Trabzon maçı canlı yayınlanacak mı?

Sarıyer - Hekimoğlu Trabzon maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Sarıyer kendi sahasında Hekimoğlu Trabzon'u konuk ediyor. Peki bu müsabaka canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2021-11-20 11:10:39
Sarıyer - Hekimoğlu Trabzon maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Sarıyer kendi sahasında Hekimoğlu Trabzon'u konuk ediyor. Peki bu müsabaka canlı yayınlanacak mı?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14.Haftasında Sarıyer ile Hekimoğlu Trabzon karşı karşıya geliyor.

Sarıyerspor Hekimoğlu Trabzon maçı İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Saat 13:00'da başlayacak.
SARIYER – HEKİMOĞLU TRABZON SON GELİŞMELER

Sarıyer Ligde oynadığı 13 maçta 12 puan toplayarak 15. Sırada, Hekimoğlu Trabzon 29 puanla 2. Sırada bulunuyor.

SARIYER – HEKİMOĞLU TRABZON MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Sarıyer ile Hekimoğlu Trabzon Mücadelesini orta hakem Fatih Tokail yönetecek.
SARIYER – HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sarıyer - Hekimoğlu Trabzon maçını ulusal ve yerel televizyon kanalların yayınlamayacağı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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