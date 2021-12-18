Sarıyer - Afyonspor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig'in 17.haftasında Sarıyer kendi saha ve seyircisi önünde Afyonspor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-18 11:13:58
TFF 2.Lig'in 17.haftasında Sarıyer kendi saha ve seyircisi önünde Afyonspor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Sarıyer - Afyonspor maçı bugün 13:00'da oynanacak.
Sarıyer - Afyonspor canlı yayınlanacak mı?
Sarıyer - Afyonspor maçı yerel ve ulusal TV kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından müsabakayı yayınlaması bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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