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TIMETURK / SPOR / Sarıyer - Afyonspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Sarıyer - Afyonspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in 17.haftasında Sarıyer kendi saha ve seyircisi önünde Afyonspor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

19 Dakika Önce
2021-12-18 11:13:58
Sarıyer - Afyonspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in 17.haftasında Sarıyer kendi saha ve seyircisi önünde Afyonspor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Sarıyer - Afyonspor maçı bugün 13:00'da oynanacak.

Sarıyer - Afyonspor canlı yayınlanacak mı?

Sarıyer - Afyonspor maçı yerel ve ulusal TV kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından müsabakayı yayınlaması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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