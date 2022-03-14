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TIMETURK / SPOR / Saran Grup'tan futbol maçları yayını ile ilgili açıklama

Saran Grup'tan futbol maçları yayını ile ilgili açıklama

Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-03-14 13:28:31
Saran Grup'tan futbol maçları yayını ile ilgili açıklama

Saran Media Group, Türkiye futbol karşılaşmalarının yayın haklarını almak için sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17:00'ye kadar süre tanınmıştır” denildi.

Açıklamada, “Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte, TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı. .

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