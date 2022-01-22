Şanlurfaspor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in 21.haftasında Şanlıurfaspor kendi saha ve seyircisi önünde Eskişehirspor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?