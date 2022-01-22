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TIMETURK / SPOR / Şanlurfaspor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Şanlurfaspor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in 21.haftasında Şanlıurfaspor kendi saha ve seyircisi önünde Eskişehirspor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2022-01-22 12:14:29
Şanlurfaspor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in 21.haftasında Şanlıurfaspor kendi saha ve seyircisi önünde Eskişehirspor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Şanlurfaspor - Eskişehirspor maçı 22 Ocak Cumartesi saat 13:00'da başlayacak.

Şanlurfaspor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Şanlurfaspor - Eskişehirspor maçı TV yayını bulunmamaktadır. Ancak ev sahibi kulübün sosyal medya hesabından yayınlanması bekleniyor. .

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