Şanlurfaspor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig'in 21.haftasında Şanlıurfaspor kendi saha ve seyircisi önünde Eskişehirspor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2022-01-22 12:14:29
TFF 2.Lig'in 21.haftasında Şanlıurfaspor kendi saha ve seyircisi önünde Eskişehirspor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Şanlurfaspor - Eskişehirspor maçı 22 Ocak Cumartesi saat 13:00'da başlayacak.
Şanlurfaspor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Şanlurfaspor - Eskişehirspor maçı TV yayını bulunmamaktadır. Ancak ev sahibi kulübün sosyal medya hesabından yayınlanması bekleniyor. .
YORUMLAR (0)