Şanlıurfaspor - Pendikspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de 15.hafta maçları tüm hızıyla sürüyor. Şanlıurfaspor lider Pendikspor ile karşılaşıyor. Futbolseverler bu mücadelenin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.