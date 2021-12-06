Şanlıurfaspor - Pendikspor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig'de 15.hafta maçları tüm hızıyla sürüyor. Şanlıurfaspor lider Pendikspor ile karşılaşıyor. Futbolseverler bu mücadelenin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.
2021-12-06 10:57:24
TFF 2.Lig'de 15.hafta maçları tüm hızıyla sürüyor. Şanlıurfaspor lider Pendikspor ile karşılaşıyor. Futbolseverler bu mücadelenin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.
Şanlıurfaspor - Pendikspor maçı bugün saat 13:00'da Şanlıurfa GAP Arena'da karşı karşıya gelecek.
Şanlıurfaspor - Pendikspor maçı hangi kanalda?
Şanlıurfaspor - Pendikspor maçını ulusal ve yerel TV kanallarının yayın akışında yer almamaktadır. Kulüplerin sosyal medya hesaplarında müsabayaı yayınlama ihtimalide bulunuyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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