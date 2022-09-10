Şanlıurfaspor - Amedspor maçını canlı izle! CANLI YAYIN
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor 3.hafta maçında Amedspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Şanlıurfaspor - Amedspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Şanlıurfaspor - Amedspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-09-10 08:44:45
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor 3.hafta maçında Amedspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Şanlıurfaspor - Amedspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Şanlıurfaspor - Amedspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Şanlıurfaspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Şanlıurfaspor - Amedspor 3.hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 19:00'da 23 Nisan Stadı'nda oynanacak.
Şanlıurfaspor - Amedspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Şanlıurfaspor - Amedspor maçı TRT KURDİ'den naklen yayınalancak.
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