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Şanlıurfaspor - 24 Erzincan maçını kesintisiz canlı izle!

TFF 2.Lig'de 12.hafta maçları başlıyor. Şanlıurfaspor kendi saha ve seyircisi önünde 24 Erzincan'ı konuk ediyor. Bu mücadeleyi takip etmek isteyen birçok kişi arama motorlarından bu maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırıyor.

1 Saat Önce
2021-11-10 00:27:50
Şanlıurfaspor - 24 Erzincan maçını kesintisiz canlı izle!

TFF 2.Lig'de 12.hafta maçları başlıyor. Şanlıurfaspor kendi saha ve seyircisi önünde 24 Erzincan'ı konuk ediyor. Bu mücadeleyi takip etmek isteyen birçok kişi arama motorlarından bu maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırıyor.

Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞANLIURFASPOR -24 ERZİNCAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) 2. Lig Beyaz Grupta mücadele veren sarı yeşilli ekip Şanlıurfaspor, ligin 12. Haftasında sahasında Anagol 24 Erzincanspor'u konuk edecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı gruplardaki maçların tamamı yarın saat 13.00'te başlayacak.

ŞANLIURFASPOR -24 ERZİNCAN MAÇININ HAKEMİ KİM

Şanlıurfa GAP Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Trabzon bölgesinden Mehmet Çağatay Lakot yönetecek. Mehmet Çağatay Lakot'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Akyüz ve Güner Mumcu Taştan yapacak. Karşılaşmanın 4. Hakemi ise Tayfun Sarı olarak görevlendirildi.

Ligin alt sıralarında yer alan Anagold 24 Erzincanspor karşısına çıkacak olan Şanlıurfaspor 16 puanla ligde 4. sırada bulunuyor.

ŞANLIURFASPOR -24 ERZİNCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Şanlıurfaspor - 24 Erzincanspor maçını şuan için hiçbir televizyon kanalı yayınlamamaktadır. Karşılaşmadan anlık takip ise sitemizde yer alacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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