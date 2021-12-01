Samsunspor - Uşakspor maçı canlı yayın! Canlı izle
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. Samsunspor - Uşakspor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-01 13:14:31
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4.tur maçında Samsunspor - Uşakspor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. Samsunspor - Uşakspor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Samsunspor - Uşakspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yusuf Ziya Gündüz düdük çalacak. Mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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