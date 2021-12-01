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TIMETURK / SPOR / Samsunspor - Uşakspor maçı canlı yayın! Canlı izle

Samsunspor - Uşakspor maçı canlı yayın! Canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. Samsunspor - Uşakspor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2021-12-01 13:14:31
Samsunspor - Uşakspor maçı canlı yayın! Canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4.tur maçında Samsunspor - Uşakspor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. Samsunspor - Uşakspor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Samsunspor - Uşakspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türk Telekom Reklamı

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yusuf Ziya Gündüz düdük çalacak. Mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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