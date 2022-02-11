Samsunspor - Bursaspor maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI
TFF 1.Lig'in 24.haftasında Samsunspor kendi saha ve seyircisi önünde Bursaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-02-11 17:24:28
TFF 1.Lig'in 24.haftasında Samsunspor kendi saha ve seyircisi önünde Bursaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Samsunspor - Bursaspor maçı 11 Şubat Cuma günü saat 19.00'da oynanacak.
Samsunspor - Bursaspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Samsunspor - Bursaspor maçı TRT SPOR'dan şifresiz olarak izlenebilecek. .
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