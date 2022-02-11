Samsunspor - Bursaspor maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI

TFF 1.Lig'in 24.haftasında Samsunspor kendi saha ve seyircisi önünde Bursaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?