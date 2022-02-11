Samsunspor - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Samsunspor - Bursaspor maçı oynandı mı?
Samsunspor ile Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda kritik mücadele oynandı. Yiğit Arslan yarışmaya katıldı. Maç 1-1 berabere bitti.
2022-02-11 21:32:18
Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor'u konuk etti. Heyecanlı maç Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynandı. Kavgada Yiğit Arslan düdüğü çaldı. Samsunspor - Bursaspor maçı 1-1 berabere bitti. Samsunspor'un golünü Tomane, Bursaspor'un golünü Joao Pedro kaydetti. Bu sonuçla Samsunspor 35 puana, Bursaspor 24 puana yükseldi.
SAMSUNSPOR - BURSASPOR: 1-1
GOLLER: 41' Tomane, 54' Pedro
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Tomane'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan'ın şutu üstten auta çıktı.
20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pedro'nun şutu Samsunspor defansı son anda önledi.
33. dakikada Fofana'nın yerden ortasında uygun durumdaki Hasan'ın şutu üstten auta gitti.
38. dakikada Fofana'nın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Erhan'dan dönerken, topu önünde bulan Yasin'in şutu auta çıktı.
41. dakikada Soner'in ortasına arka direkte sert vuran Yasin'in şutu kaleci Erhan'dan döndü, dönen topu önünde bulan Tomane takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0
54. dakikada Samsunspor kale sahasında yaşanan kargaşayı iyi değerlendiren Pedro'nun şutu ağır ağır filelere gitti. 1-1
64. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına yönelen Fofana'nın şutu üstten auta çıktı.
75. dakikada Hasan'ın kaleye giden şutunu defans uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Savicevic'in şutu az farkla auta çıktı.
İLK 11'LER
Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Çift, Bateau, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Osman Çelik, Yasin Öztekin, Savicevic, Fofana, Tomane
Bursaspor: Erhan Erentürk, Mert Yılmaz, Zalazar, Furkan Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Hasan Ayaroğlu, Pedro, İsmail Çokçalış, Erdem Uğurlu, Alaskarov .
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