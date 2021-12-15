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TIMETURK / SPOR / Samsunspor-Boluspor maçı kaç kaç bitti?

Samsunspor-Boluspor maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto 1’inci Ligin 17'nci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Beypiliç Boluspor'u konuk etti.

59 Dakika Önce
2021-12-15 20:46:01
Samsunspor-Boluspor maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto 1'inci Ligin 17'nci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Beypiliç Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.

Samsunspor-Boluspor maçının hakemler

Sarper Barış Saka, Mehmet Kapluhan, Ali Can Alp

Maçın golleri

Dk. 22 Yasin (Yılport Samsunspor) Dk. 26 Dejvi Bregu (Beypiliç Boluspor)

Maçtaki sarı ve kırmızı kartlar

Sarı kartlar: Cihan, Berk (Yılport Samsunspor) Abdurrahman Canlı, Ali Keten, Mehmet Çınar, Bertu Özyürek (Beypiliç Boluspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 59 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

Maçın gol dakikaları ve anları:

22'nci dakikada Tomane'nin ara pasıyla buluşan Yasin'in ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutta top ağlarla buluştu. 1 – 0
26'ncı dakikada ani gelişen Beypiliç Boluspor atağında Bregu'nun ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şutta top ağlarla buluştu. 1 – 1

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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