Samsunspor-Boluspor maçı kaç kaç bitti?
Spor Toto 1’inci Ligin 17'nci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Beypiliç Boluspor'u konuk etti.
2021-12-15 20:46:01
Spor Toto 1'inci Ligin 17'nci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Beypiliç Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.
Samsunspor-Boluspor maçının hakemler
Sarper Barış Saka, Mehmet Kapluhan, Ali Can Alp
Maçın golleri
Dk. 22 Yasin (Yılport Samsunspor) Dk. 26 Dejvi Bregu (Beypiliç Boluspor)
Maçtaki sarı ve kırmızı kartlar
Sarı kartlar: Cihan, Berk (Yılport Samsunspor) Abdurrahman Canlı, Ali Keten, Mehmet Çınar, Bertu Özyürek (Beypiliç Boluspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 59 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)
Maçın gol dakikaları ve anları:
22'nci dakikada Tomane'nin ara pasıyla buluşan Yasin'in ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutta top ağlarla buluştu. 1 – 0
26'ncı dakikada ani gelişen Beypiliç Boluspor atağında Bregu'nun ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şutta top ağlarla buluştu. 1 – 1
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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