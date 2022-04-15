Şampiyonlar Ligi yarı final maçları şifresiz mi yayınlanacak? Liverpool-Villarreal, Manchester City-Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvalarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde son viraja girildi. Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri tamamlandı. Buna göre 2 İngiliz ekibi ve 2 İspanyol takımı finale kalabilmek için mücadele verecek. Yarı finalde Liverpool Villarreal ile karşılaşırken Manchester City ise Real Madrid ile karşılaşacak. Zorlu maçların ülkemizde şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağı spor severler tarafından araştırılmaya başlandı.

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları şifresiz mi yayınlanacak? Liverpool-Villarreal, Manchester City-Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvalarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde son viraja girildi. Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri tamamlandı. Buna göre 2 İngiliz ekibi ve 2 İspanyol takımı finale kalabilmek için mücadele verecek. Yarı finalde Liverpool Villarreal ile karşılaşırken Manchester City ise Real Madrid ile karşılaşacak. Zorlu maçların ülkemizde şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağı spor severler tarafından araştırılmaya başlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonun belli olmasına az bir süre kaldı. Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri tamamlandı. Çeyrek finalde Portekiz temsilcisi Benfica'yı saf dışı bırakan İngiliz ekibi Liverpool ile Alman devi Bayern Münih'i kupanın dışında bırakan Villarreal karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalin diğer eşleşmesinde ise Karim Benzema'nın üstün performansıyla Chelsea'yi kupanın dışında bırakan Real Madrid ile Pep Guardiola'nın Manchester City'si final mücadelesi verecek.

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları şifresiz mi yayınlanacak?

Spor severler Avrupa'nın en prestijli turnuvasının son maçlarını televizyondan izlemek istiyor. Peki Liverpool-Villarreal, Manchester City-Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinin şifresiz yayınlaması yönünde bir karar açıklamıştı. Exxen platformunun yayın haklarına sahip olduğu dev karşılaşmaların şifresiz olarak hangi kanalda yayınlanacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Liverpool-Villarreal, Manchester City-Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Liverpool-Villarreal ve Manchester City-Real Madrid eşleşmeleri, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını TV8 ya da TV8,5'da yayınlanması muhtemel görünüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak. Dev final 28 Mayıs'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi nedir?

UEFA Şampiyonlar Ligi (UEFA Champions League) veya kısa kullanımıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından her yıl düzenlenen ve UEFA'ya bağlı birinci liglerdeki takımların mücadele ettiği uluslararası futbol turnuvası. UEFA üyesi her ülke şampiyonunun (bazı ülkelerde ilk birkaç sırada yer alan takımların) katıldığı organizasyon, Avrupa'daki en prestijli turnuva konumundadır.

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