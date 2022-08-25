Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları | Takımların torbalara göre dağılımı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları için heyecanlı saatlere girildi. 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi bugün İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kura sırasında geçmiş dönemin en iyileri de ödüllendirilecek. Peki ama hangi torbada hangi takımlar var? İşte Şampiyonlar Ligi Takımların torbalara göre dağılımı ve detaylar...
2022-08-25 13:43:31
Geçtiğimiz yıl İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu olarak ayrıldığı Şampiyonlar Ligi için ilk adımlar atılıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği kura sonuçları için geri sayım başladı.
Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları
UEFA Şampiyonlar Ligi için beklenen kura sürecinin son dakikalarına girildi. Kura Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek. Devler Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona ermiş olacak.
Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi takımların torbalara göre dağılımı
1. torba
R. Madrid, M. City, B. Münih, Milan, PSG, Porto, E. Franfurt, Ajax
2. torba
Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, A. Madrid, Sevilla, Tottenham, Leipzig
3. torba
B. Dortmund, Salzburg, S.Donetsk, Inter, Napoli, Benfica, S.Lizbon, B.Leverkusen
4. torba
Marsilya, C. Brugge, Celtic, V. Plzen, M. Haifa, Kopenhag, Rangers, D.Zagreb
Şampiyonlar Ligi'nde yokuz!
Yıllar sonra bir ilk gerçekleşti! 1996'dan bu yana ilk defa bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıyor.
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