Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları | Takımların torbalara göre dağılımı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları için heyecanlı saatlere girildi. 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi bugün İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kura sırasında geçmiş dönemin en iyileri de ödüllendirilecek. Peki ama hangi torbada hangi takımlar var? İşte Şampiyonlar Ligi Takımların torbalara göre dağılımı ve detaylar...