DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Şanlıurfa belediyesinden dikkat çeken kartvizit: Sıkıntın olduğunda bizi ara
Türkiye'den Togo'ya 2 Mekanik Mayın Temizleme Aracı teslim edildi
Hangi lider Afrika'yı kaç kez ziyaret etti?
Togo: Afrika'yı bu kadar ziyaret eden bir lider hiç görmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Liverpool 3'te 3 yaptı
Kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Gözünüz çok fazla çapaklanıyorsa...
Türkiye'nin altın üretimini artıracak 5 yeni proje
Sanal asistanlara en çok kredi faizleri soruluyor
İhracatçıya 'İGE' ile direkt kredi fırsatı
Ambalaj sektörü İstanbul’da buluşuyor
Oto kredisinde şimdi al seneye öde kampanyası
İTO'dan konut harcı ve KDV oranı düşürülmeli talebi
Hizmet sektöründen ihracat atağı

TIMETURK / SPOR / Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Liverpool 3'te 3 yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Liverpool 3'te 3 yaptı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi.

2 Saat Önce
2021-10-20 00:21:20
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Liverpool 3'te 3 yaptı

Günün öne çıkan B Grubu maçında Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 yenerek 3'te 3 yaptı. Liverpool'un gollerini 8 ve penaltıdan 78. dakikalarda Muhammed Salah, 13. dakikada Naby Keita attı. Ev sahibi ekibin gollerini 20 ve 34. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti. Griezmann, 52. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan Salah, Liverpool tarihinde üst üste 9 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

A Grubu'nda ise Paris Saint-Germain (PSG), Leipzig'i 9. dakikada Kylian Mbappe, 67 ve penaltıdan 74. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Leipzig'in golleri, 28. dakikada Andre Silva ve 57. dakikada Nordi Mukiele'den geldi. Bu sonuçla PSG, 7 puanla zirvede yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

PSG (Fransa) - Leipzig (Almanya): 3-2

Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere): 2-3

Porto (Portekiz) - Milan (İtalya): 1-0

Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 0-5

Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova): 3-1

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş