Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final maçında Benfica - Liverpool ve Manchester City - Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
2022-04-05 23:50:48
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final maçında Benfica - Liverpool ve Manchester City - Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Liverpool deplasmanda güldü!
Lİverpool Portekiz'de Benfica'yı 3-1 mağlup edip rövanş maçı için avantaj elde etti.
Manchester City tek golle kazandı!
Manchester City kendi seyircisi önünde Atletico Madrid'i konuk etti. Manchester City İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti. .
YORUMLAR (0)