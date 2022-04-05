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TIMETURK / SPOR / Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final maçında Benfica - Liverpool ve Manchester City - Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

32 Dakika Önce
2022-04-05 23:50:48
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final maçında Benfica - Liverpool ve Manchester City - Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Liverpool deplasmanda güldü!

Lİverpool Portekiz'de Benfica'yı 3-1 mağlup edip rövanş maçı için avantaj elde etti.

Manchester City tek golle kazandı!

Manchester City kendi seyircisi önünde Atletico Madrid'i konuk etti. Manchester City İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti. .

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