Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu! İşte toplu sonuçlar
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları oynanan zorlu maçlarla tamamlandı. Temsilcimiz Beşiktaş, Ajax'a 2-0 mağlup oldu.
2021-09-29 00:04:58
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi ise İspanya'da oldu. Real Madrid kendi sahasında Sheriff'e 2-1 mağlup oldu.
İşte gecenin sonuçları
A Grubu
Leipzig 1 - 2 Club Brugge
PSG 2- 0 Manchester City
B Grubu
Milan 1- 2 A.Madrid
Porto 1 - Liverpool 5
C Grubu
Ajax 2 - 0 Beşiktaş
B.Dortmund 1 - 0 S.Lizbon
D Grubu
Shaktar 0 - 0 İnter
Real Madrid 1 - 2 Sheriff
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
SON VİDEOLAR
YORUMLAR (0)