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TIMETURK / SPOR / Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu! İşte toplu sonuçlar

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu! İşte toplu sonuçlar

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları oynanan zorlu maçlarla tamamlandı. Temsilcimiz Beşiktaş, Ajax'a 2-0 mağlup oldu.

1 Saat Önce
2021-09-29 00:04:58
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu! İşte toplu sonuçlar

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi ise İspanya'da oldu. Real Madrid kendi sahasında Sheriff'e 2-1 mağlup oldu.

İşte gecenin sonuçları

A Grubu

Leipzig 1 - 2 Club Brugge

PSG 2- 0 Manchester City

B Grubu

Milan 1- 2 A.Madrid

Porto 1 - Liverpool 5

C Grubu

Ajax 2 - 0 Beşiktaş

B.Dortmund 1 - 0 S.Lizbon

D Grubu

Shaktar 0 - 0 İnter

Real Madrid 1 - 2 Sheriff

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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