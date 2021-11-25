Şampiyonlar Ligi'nde gecenin dev maçında gol yağmuru

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. A Grubu'nda sonucu en çok merak edilen dev karşılaşmada Manchester City, PSG'yi konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısı nefesleri kesti. Diğer İngiliz ekibi Liverpool ise Porto'yu ağırladı. Brugge-Leipzig maçında tam 5 gol vardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta perdesi kapandı. Birbirinden çekişmeli maçlar oynanırken, A Grubu'nda şampiyonluğun güçlü adayları Manchester City ile PSG kozlarını paylaştı.

İLK YARI GOLSÜZ SONUÇLANDI

Fransa'daki ilk randevudan Paris Saint Germain 2-0 galip ayrılmıştı. Çok çekişmeli geçen ilk yarıda gol olmadı.

MBAPPE EŞİTLİĞİ BOZDU

Konuk takım 50. dakikada Messi'nin asistinde, yıldız futbolcu Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. İngiliz devi bu gole 63'te Raheem Sterling ile cevap verdi ve skor 1-1 oldu.

GABRIEL JESUS ZAFERİ GETİRDİ

77. dakikada organize gelişen atakta İlkay topu arka direğe kesti, Bernardo'nun indirdiği topa Gabriel Jesus düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve City güçlü rakibini 2-1 yenerek rövanşı aldı.

LİDERLİĞİ PERÇİNLEDİLER

Bu galibiyetle mavi-beyazlı ekip puanını 12'ye yükselterek grupta liderliği perçinlediler. Messi'yi transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Paris Saint Germain ise 8 puanda kaldı.

LEIPZIG, GOL YAĞDIRDI: 0-5

Grubun diğer maçında RB Leipzig deplasmanda Club Brugge'e gol yağdırdı: 0-5. Alman ekibinin gollerini Nkunku (2), Forsberg (2) ve Andre Silva kaydetti.

LEIPZIG, BRUGGE'Ü YAKALADI

Alman ekibi bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Belçika temsilcisi ise 4 puanda kaldı.

LIVERPOOL, PORTO'YU AĞIRLADI

Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Liverpool, Porto'yu konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı.

LIVERPOOL 5'TE 5 YAPTI

İngiliz devi, ikinci devrede maça atak oynadı ve 52. dakikada Thiago Alcantara'nın golüyle 1-0 öne geçti. 70'te sezonun flaş ismi Mohamed Salah skoru belirledi: 2-0. Bu sonuçla 5'te 5 yapan Liverpool puanını 15 yaptı. Porto ise 5 puanla ikinci sırada kaldı.

MILAN'DAN SÜRPRİZ

Grubun diğer maçında Atletico Madrid, Milan'ı ağırladı. 87'de sahne alan Junior Messias, İtalyan ekibine zaferi getirdi: 0-1. Milan bu galibiyetle son maçlar öncesinde puanını 4'e çıkardı. İspanyol ekibi de 4 puanda kaldı.

REAL MADRID RÖVANŞI ALDI

D Grubu'nda Real Madrid ilk maçta yenildiği Sheriff'i deplasmanda 3-0 devirerek rövanşı aldı. İspanyol devinin gollerini David Alaba, Toni Kroos ve Karim Benzema kaydetti. Bu sonuçla Real puanını 12'ye yükseltti.

INTER VİZEYİ KAPTI

Inter konuk ettiği Shaktar Donetsk'i 2-0'lık skorla devirerek gruptan çıktı. Mavi-siyahlı takımın gollerini Dzeko attı. Sheriff ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.