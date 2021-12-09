Şampiyonlar Ligi'nde Burak Yılmaz tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altıncı hafta karşılaşmaları dün gece oynanan 7 karşılaşmayla birlikte sona erdi. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir gole imza atarken, geceye Barcelona'nın elenmesi damga vurdu.

Avrupa'nın en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece 7 karşılaşma oynandı. Devler Ligi'nin kader gecesine milli futbolcumuz Burak Yılmaz damga vurdu. Öte yandan Katalan devi Barcelona'nın organizasyona grup aşamasında veda etmesi hayal kırıklığı yarattı. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki unutulmaz gecede uzun süre unutulmayacak olaylar...

JUVENTUS'A TEK GOL YETTİ

Gecenin ilk karşılaşmasında Juventus ile Malmö karşı karşıya geldi. Kritik mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Moise Kean'in fileleri havalandırdığı karşılaşmanın ardından Juventus grubunu lider konumda tamamladı.

RUSYA'DA MÜTHİŞ MÜCADELE

H Grubu'nun diğer maçında Zenit ile Chelsea karşı karşıya geldi. İki takımın da öne geçtiği mücadelede 6 gol sesi çıktı. 90+4'üncü dakikada rakibinin filelerini havalandıran Zenit, Chelsea'nin grubu lider olarak tamamlamasına engel oldu.

LILLE DEPLASMANDA GALİP

G Grubu'nda oynanan karşılaşmada Alman ekibi Wolfsburg ile Lille karşı karşıya geldi. Milli futbolcularımız Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Fransa temsilcisi rakibini deplasmanda mağlup ederek grubu lider sırada tamamladı.

GOL PERDESİNİ BURAK AÇTI

Lille'in Wolfsburg'u mağlup ettiği kritik maçta gol perdesini milli futbolcumuz Burak Yılmaz açtı. Ikone'nin pasında fileleri havalandıran Burak Yılmaz'ın golü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ayrı bir önem teşkil etti.

36'DAN SONRA BAŞARAN ALTINCI İSİM OLDU

Opta'nın verilerine göre; Burak Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda 2 ve üzerinde gol atan altıncı oyuncu oldu. Tecrübeli santrafordan önce bunu başaran isimler Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Didier Drogba, Filippo Inzaghi ve Laurent Blanc olmuştu.

BARCELONA'DAN ERKEN VEDA

E Grubu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih, Barcelona'yı konuk etti. Grubunda oynadığı ilk 5 maçı kazanan Almanlar, Barcelona engelini de 3-0'la aştı. Bu sonuçla birlikte Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

18 YIL SONRA İLK KEZ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barcelona, 18 yıl sonra bir ilki yaşadı. Xavi'nin öğrencileri; 2021-2022 sezonunda Avrupa kupaları macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

BENFICA EVİNDE GALİP

E Grubu'nun diğer karşılaşmasında Benfica ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

MANCHESTER'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

F Grubu'nda oynanan Manchester United - Young Boys mücadelesinde puanlar paylaşıldı. Karşılaşmanın ardından Young Boys'un Avrupa kupalarına veda etmesi kesinleşti.

HEATON İLKİ YAŞADI

Manchester United'ın 35 yaşındaki file bekçisi Tom Heaton için Young Boys karşılaşması bir ilk oldu. Tecrübeli eldiven, oyuna 68'inci dakikada dahil olmasıyla birlikte Manchester United formasıyla ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde görev aldı.

ATALANTA MAÇINA KAR ENGELİ

F Grubu'nda oynanması planlanan Atalanta - Villarreal mücadelesinde hava şartları engel oldu. İtalya'daki yoğun kar yağışı nedeniyle UEFA yetkilileri kritik mücadelenin ertelenmesine karar verdi.

SALZBURG'A TEK GOL YETTİ

Lille'in de yer aldığı G Grubu'nda oynanan Salzburg - Sevilla karşılaşmasında tek gol sesi çıktı. Ev sahibi ekip rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Kaynak: milliyet.com.tr

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