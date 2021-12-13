DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı yapacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi sözleşmeli mühendis, temizlik görevlisi, büro personeli alımı ilanı
Slavia Prag nerenin takımı? Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag güçlü mü? Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman?
Altının kilogramı 814 bin liraya yükseldi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi araştırma görevlisi alımı
81 ilden 77'sinin ihracatı arttı
2022 DGS ne zaman? 2022 Dikey Geçiş Sınavı tarihi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
AB’den Wagner'e yaptırım
Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadro değeri ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 uzman yardımcısı alımı
Her 10 kişiden 8’i kadına nafaka verilmesinden yana
Şaşırtan keşif: Bu galakside karanlık madde yok
Şampiyonlar Ligi kurası neden tekrarlanacak? Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi?
Şampiyonlar Ligi kurası iptal mi edildi? Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi?

TIMETURK / SPOR / Şampiyonlar Ligi kurasında büyük hata! Kura çekimi tekrarlanacak

Şampiyonlar Ligi kurasında büyük hata! Kura çekimi tekrarlanacak

İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.

1 Saat Önce
2021-12-13 15:51:38
Şampiyonlar Ligi kurasında büyük hata! Kura çekimi tekrarlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son turu kura çekiminde daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı.

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

ATLETICO MADRID TORBASINA ATILMADI

Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı.

KURA TEKRARLANACAK

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.

Atletico Madrid kulübü, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kura çekiminde yapılan hatayla ilgili UEFA ile görüşme halindeyiz" dedi.

Kaynak: Haber Global

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş