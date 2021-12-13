Şampiyonlar Ligi kurasında büyük hata! Kura çekimi tekrarlanacak

İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son turu kura çekiminde daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı.

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

ATLETICO MADRID TORBASINA ATILMADI

Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı.

KURA TEKRARLANACAK

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.

Atletico Madrid kulübü, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kura çekiminde yapılan hatayla ilgili UEFA ile görüşme halindeyiz" dedi.

Kaynak: Haber Global

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.