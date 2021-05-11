''Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanmayacak''

Sky Sports'un haberine göre Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da yapılmayacak.

Sky Sports'tan Angelo Mangiante'nin haberine göre 29 Mayıs'ta Chelsea ve Manchester City arasında oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali, İstanbul'dan alınarak Portekiz'in Porto şehrine alındı. ​Final aynı tarihte Dragão Stadyumu'nda oynanacak. UEFA'nın, resmi açıklamayı 24 saat içerisinde yapacağı bildirildi.

Koronavirüs kısıtlamaları çerçevesinde Türkiye'nin 'kırmızı liste'ye alındığı duyuran İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Başbakanlık Ofisi 10 Numarada düzenlediği basın toplantısında, İngiliz Futbol Federasyonunun, final ile ilgili olarak UEFA'ya başvurduğunu belirtmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.