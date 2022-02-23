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TIMETURK / SPOR / Şampiyonlar gecesinde neler oldu? Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları nedir?

Şampiyonlar gecesinde neler oldu? Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları nedir?

UEFA Şampiyon Ligi gecesinde maçlar sona erdi. En iyilerin yarıştığı ligde gecenin sonuçları ne oldu? Şampiyonlar gecesinde neler oldu? Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları nedir? İşte gecenin sonuçları.

2 Saat Önce
2022-02-23 03:24:17
Şampiyonlar gecesinde neler oldu? Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları nedir?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında İtalya'nın Juventus takımı deplasmanda İspanyol temsilcisi Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.

Juventus, karşılaşmaya hızlı başlarken maçın 32. saniyesinde Sırp futbolcu Dusan Vhaloviç'in attığı golle 1-0 öne geçti. Fiorentina'dan ara transferde geldiği Juventus'ta ilk Şampiyonlar Ligi maçında golle buluşan 22 yaşındaki Vhaloviç, İtalyan takımında Alessandro Del Piero'nun ardından Avrupa kupalarındaki ilk maçında gol atmayı başaran en genç ikinci futbolcu oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Juventus'un üstünlüğünde sona erdi. Ev sahibi Villarreal'in beraberlik golü ise 66. dakikada Dani Parejo'dan geldi.

Çeyrek finale kalan takımın belirleneceği rövanş karşılaşması 16 Mart'ta Torino'da oynanacak.

'CHELSEA İKİ GOL İLE KAZANDI'

İngiltere temsilcisi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Fransa kulübü Lille'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Chelsea, 8. dakikada Kai Havertz'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea, Christian Pulisic'in 63. dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Milli futbolculardan Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı Lille'de Burak Yılmaz 65. dakikada oyuna girdi.

Lille, turun ikinci maçında Chelsea'yi Pierre Mauroy Stadı'nda 16 Mart'ta konuk edecek. .

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