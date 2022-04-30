Şampiyon Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında lider Trabzonspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer, 77 puanla ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrası oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.