Şampiyon Batman Petrolspor 2.Lig'de!

TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor şampiyonluğunu ilan etti. Batman Petrolspor kendi evinde Hendekspor'u 2-1 yenerek en yakın takipçisi Belediye Kütahyaspor önünde lider tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti.

TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor şampiyonluğunu ilan etti. Batman Petrolspor kendi evinde Hendekspor'u 2-1 yenerek en yakın takipçisi Belediye Kütahyaspor önünde lider tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti. ŞAMPİYON 2.LİG'DE! Batman Petrolspor kendi taraftarı önünde Hendekspor'u yenerek 2.Lige çıkmayı garantiledi. .