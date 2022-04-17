Şampiyon Batman Petrolspor 2.Lig'de!
TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor şampiyonluğunu ilan etti. Batman Petrolspor kendi evinde Hendekspor'u 2-1 yenerek en yakın takipçisi Belediye Kütahyaspor önünde lider tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti.
2022-04-17 16:48:35
TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor şampiyonluğunu ilan etti. Batman Petrolspor kendi evinde Hendekspor'u 2-1 yenerek en yakın takipçisi Belediye Kütahyaspor önünde lider tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti.
ŞAMPİYON 2.LİG'DE!
Batman Petrolspor kendi taraftarı önünde Hendekspor'u yenerek 2.Lige çıkmayı garantiledi. .
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