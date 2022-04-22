Şampiyon Amasyaspor 3.Lig'de!

Bölgesel Amatör Lig 3.Lig terfi maçında Amasyaspor - Ankara TKİ ile karşılaştı. Amasyaspor - Ankara TKİ ile 1-1 berabere kalarak 3.Lig'de yükselme başarısı gösterdi. Amasyaspor bu skorla 17 yıl aranın ardından 3.Lig'e yükselmiş oldu.