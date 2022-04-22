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TIMETURK / SPOR / Şampiyon Amasyaspor 3.Lig'de!

Şampiyon Amasyaspor 3.Lig'de!

Bölgesel Amatör Lig 3.Lig terfi maçında Amasyaspor - Ankara TKİ ile karşılaştı. Amasyaspor - Ankara TKİ ile 1-1 berabere kalarak 3.Lig'de yükselme başarısı gösterdi. Amasyaspor bu skorla 17 yıl aranın ardından 3.Lig'e yükselmiş oldu.

2 Saat Önce
2022-04-22 16:56:45
Şampiyon Amasyaspor 3.Lig'de!

Bölgesel Amatör Lig 3.Lig terfi maçında Amasyaspor - Ankara TKİ ile karşılaştı. Amasyaspor - Ankara TKİ ile 1-1 berabere kalarak 3.Lig'de yükselme başarısı gösterdi.

Amasyaspor 3.Lig'de!

Amasyaspor, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda Ankara TKİ karşılaştı. Amasyaspor, Ankara TKİ ile 1-1 kalarak puanını 4'e yükselterek play off grubunu lider bitirdi.

Amasyaspor 17 yıl aranın ardından 3.Lig'e yükselmiş oldu. .

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