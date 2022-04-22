Şampiyon Amasyaspor 3.Lig'de!
Bölgesel Amatör Lig 3.Lig terfi maçında Amasyaspor - Ankara TKİ ile karşılaştı. Amasyaspor - Ankara TKİ ile 1-1 berabere kalarak 3.Lig'de yükselme başarısı gösterdi. Amasyaspor bu skorla 17 yıl aranın ardından 3.Lig'e yükselmiş oldu.
2022-04-22 16:56:45
Bölgesel Amatör Lig 3.Lig terfi maçında Amasyaspor - Ankara TKİ ile karşılaştı. Amasyaspor - Ankara TKİ ile 1-1 berabere kalarak 3.Lig'de yükselme başarısı gösterdi.
Amasyaspor 3.Lig'de!
Amasyaspor, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda Ankara TKİ karşılaştı. Amasyaspor, Ankara TKİ ile 1-1 kalarak puanını 4'e yükselterek play off grubunu lider bitirdi.
Amasyaspor 17 yıl aranın ardından 3.Lig'e yükselmiş oldu. .
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