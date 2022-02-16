Salzburg - Bayern Münih maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Salzburg kendi saha ve seyircisi önünde Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-02-16 20:30:16
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Salzburg kendi saha ve seyircisi önünde Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Salzburg - Bayern Münih maçı hangi gün ve saatte?
Salzburg - Bayern Münih maçı 16 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak.
Salzburg - Bayern Münih maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Salzburg - Bayern Münih maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
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