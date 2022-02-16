Salzburg - Bayern Münih maçını canlı izle! EXXEN CANLI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Salzburg kendi saha ve seyircisi önünde Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi platformdan canlı yayınlanacak?