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Saliha Şahin kimdir? Saliha Şahin kaç kilo? Saliha Şahin burcu ne?

Voleybol Milli Takım’da sergilediği performans nedeniyle adından söz ettiren Saliha Şahin’in hayatı araştırılıyor. Peki Salih Şahin nereli? Saliha Şahin boyu ne kadar? Saliha Şahin kaç kilo? Saliha Şahin burcu ne, kaç yaşında? İşte detaylar…

3 Saat Önce
2022-07-29 08:13:22
Saliha Şahin kimdir? Saliha Şahin kaç kilo? Saliha Şahin burcu ne?

Voleybol Milli Takımında gösterdiği performans ile isminden söz ettiren Saliha Şahin'in hayatı merak edildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önde gelen oyuncularından olan genç voleybolcuya sosyal medya üzerinden de ilgi arttı.

Milli voleybolcu Saliha Şahin'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki Saliha Şahin kimdir? Saliha Şahin nereli? Saliha Şahin'in boyu ve kilosu kaç? Saliha Şahin doğum tarihi ne?

Voleybolcu Saliha Şahin hayatı

Saliha Şahin, Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı takımında forma giymektedir. Voleybolcu Elif Şahin ile de kardeştir.

Saliha Şahin Özellikleri

Saliha Şahin kaç yaşında : 5 Kasım 1998 (23 yaşında)

Saliha Şahin nereli : Ankara

Saliha Şahin kilosu kaç : 72 kg

Saliha Şahin burcu ne : Akrep burcu

Saliha Şahin Başarıları

Kulüp Başarıları

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - İkincilik

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası - Şampiyon

2022 CEV Kupası - Şampiyon

Milli Takım

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - Altın Madalya

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