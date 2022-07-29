Saliha Şahin kimdir? Saliha Şahin kaç kilo? Saliha Şahin burcu ne?

Voleybol Milli Takım’da sergilediği performans nedeniyle adından söz ettiren Saliha Şahin’in hayatı araştırılıyor. Peki Salih Şahin nereli? Saliha Şahin boyu ne kadar? Saliha Şahin kaç kilo? Saliha Şahin burcu ne, kaç yaşında? İşte detaylar…