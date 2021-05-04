Salih Uçan'ın yeni adresi belli oldu! İşte detaylar

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan'ın Beşiktaş ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performans ile dikkatleri çeken Salih Uçan, 3 büyük kulübün transfer listesinde girdi.

Yeni takımı Beşiktaş

Oyuncunun menajeri Koray Uzun, "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı." açıklamasını yapsa da 27 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş ile üç yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Salih'in Beşiktaş'ı seçmesinin ana sebebi ise Sergen Yalçın...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.