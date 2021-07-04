DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
Aşılamada son durum: 1 haftada 5 milyon dozu aşkın aşı yapıldı
Bisiklet Eğitmeni Aysu Keskin
Kırmızı etle kanser arasındaki ilişki
Dönüşümde kredi nasıl alınıyor?
Salih Uçan Beşiktaş'ta
Sıvı oksijen stokları tükendi: 33 koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Galata Kulesi giriş ücretine yüzde 233 zam
İlk kısıtlamasız pazar gününde park ve sahiller doldu
Papa Francis hastaneye kaldırıldı
Cengiz Ünder’in yeni takımı Marsilya
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor
Biden, İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü
BioNTech kurucularından Prof. Dr. Şahin Türkiye'de normalleşme için tarih verdi
İran'da 10 ay önce idam edildi: Yargıtay kararı bozdu

Salih Uçan Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.07.2021 19:28:14
Salih Uçan Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Salih Uçan ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Salih Uçan'a 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Profesyonel kariyerine Bucaspor'da başlayan Salih Uçan, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Aytemiz Alanyaspor'da forma giydi. Salih, geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 3 gole imza attı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH