Sakatlık şoku! Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber geldi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Pelkas'ın antrenmanda yaşadığı sakatlık sonucu omzu çıktığı belirtildi.

eni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin bu sabah yapılan antrenmanında Dimitris Pelkas'ın sağ omzunun çıktığı açıklandı. Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu tarafından ilk müdahalesi yapılan Yunan futbolcunun omzunun yerine oturtulduğu ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.