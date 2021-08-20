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TIMETURK / SPOR / Sakatlanan Arda Turan'ın durumu belli oldu

Sakatlanan Arda Turan'ın durumu belli oldu

Galatasaray'ın dün Danimarka temsilcisi Randers'le oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu netlik kazandı.

1 Saat Önce
2021-08-20 17:13:32
Sakatlanan Arda Turan'ın durumu belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, deplasmanda oynanan Randers müsabakasının son dakikalarında sakatlanan Arda Turan'ın MR'ının çekildiği bildirildi.

Yapılan tetkikler sonucunda tecrübeli futbolcunun sol ayak bileği iç yan bağında kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ile eşlik eden yumuşak dokusunda ise kanama tespit edildiği kaydedildi.

Arda'nın tedavisine başlandığı aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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