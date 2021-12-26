Sakaryaspor - Sivas Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig'in 19.haftasında Sakaryaspor kendi evinde Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-26 11:42:17
TFF 2.Lig'in 19.haftasında Sakaryaspor kendi evinde Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Sakaryaspor - Sivas Belediyespor maçı 14:00'da başlayacak.
Sakaryaspor - Sivas Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
Sakaryaspor - Sivas Belediyespor maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından müsabakayı yayınlaması bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)