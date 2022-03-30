Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
TFF 2.Lig'de lider Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor'u ağırlıyor. Peki Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-30 11:09:42
TFF 2.Lig'de lider Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor'u ağırlıyor. Peki Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı 30 Mart Çarşamba günü saat 14:00'da oynanacak.
Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için karşılaşma canlı olarak yayınlanmayacaktır.
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