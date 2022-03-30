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TIMETURK / SPOR / Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 2.Lig'de lider Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor'u ağırlıyor. Peki Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-03-30 11:09:42
Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 2.Lig'de lider Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor'u ağırlıyor. Peki Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı 30 Mart Çarşamba günü saat 14:00'da oynanacak.

Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için karşılaşma canlı olarak yayınlanmayacaktır.

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