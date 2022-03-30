Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 2.Lig'de lider Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor'u ağırlıyor. Peki Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?