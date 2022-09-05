Sakaryaspor'dan Javier Espinosa hamlesi!
TFF 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor bir dönem Barcelona ve Villarreal formasını giyen Javier Espinosa için kolları sıvadı.
2022-09-05 16:24:52
TFF 1.Lig'de mücadele veren Sakaryaspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
ESKİ BARÇALI ADIM ADIM SAKARYASPOR'A
Sakaryaspor bir dönem Barcelona ve Villarreal formalarını giyen 29 yaşındaki Javier Espinosa ile görüşmelere başladı. Timetürk'ten Serkan Aşkın'ın haberine Sakaryaspor kurmaylarının 29 yaşındaki İspanyol yıldız ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.
Javier Espinosa son olarak AEK Larnaca forması giyerken 1 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi. .
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