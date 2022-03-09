Sakaryaspor - Çorum FK maçını canlı izle! CANLI
TFF 2.Lig'de erteleme maçında Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Çorum FK'yı misafir ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Sakaryaspor - Çorum FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-09 12:44:50
TFF 2.Lig'de erteleme maçında Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Çorum FK'yı misafir ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Sakaryaspor - Çorum FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sakaryaspor - Çorum FK maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 14:00'da oynanacak.
Sakaryaspor - Çorum FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sakaryaspor - Çorum FK maçının TV 264 kanalı üzerinden yayınlanması bekleniyor.
YORUMLAR (0)