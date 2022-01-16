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TIMETURK / SPOR / Sakaryaspor-Bayburtspor maç sonucu I Bayburtspor kaçıncı ? Sakaryaspor'un kaç puanı var?

Sakaryaspor-Bayburtspor maç sonucu I Bayburtspor kaçıncı ? Sakaryaspor'un kaç puanı var?

Sakaryaspor-Bayburtspor maçının gollerini kim attı? Sakaryaspor'un kaç puanı var? Bayburtspor kaçıncı?

2 Saat Önce
2022-01-16 19:42:54
Sakaryaspor-Bayburtspor maç sonucu I Bayburtspor kaçıncı ? Sakaryaspor'un kaç puanı var?

TFF 2'nci lig kırmızı grubun bugünkü maçında Sakaryaspor, kendi evinde Bayburtspor'u konuk etti.

TFF 2'nci lig kırmızı grubun yenilgisiz lideri Sakaryaspor, kendi evinde An Zentrum Bayburtspor ile karşı karşıya geldi.

Yeşil siyahlı ekip puan farkını koruyarak liderliğe bu maçla da tutunmayı başardı.

Maç, Yeni Sakarya Atatürk standında oynanırkzen heyecanlı pozisyonlarla birlikte futbolsseverler de heyecanlı anlara şahitlik etti.

Sakaryaspor- Bayburtspor maçının hakemi kim?

Maçta Ferhan Kestanlıoğlu Ahmet Şimşek, Barış Sun ve , Hüseyin Gökberk Arslan görev aldı


Sakaryaspor-Bayburtspor maçının gollerini kim attı?

Goller: Tahir Babaoğlu (dk. 70 ve 90) (Sakaryaspor)

Maçtaki kartlar

Sarı Kartlar: Ali Fırat Okur, Emre Şahin, Onur Kolay (Bayburtspor), Çağlayan Menderes (Sakaryaspor)

Sakaryaspor'un kaç puanı var?

Grubunda liderlik koltuğunda bulunan Sakaryaspor aldığı 3 puanla liderliğini devam ettiriyor.Sakaryaspor'un 48 panı bulunuyor

Bayburtspor kaçıncı?

Kırmızı grupta mücadele veren Bayburtspor ise 36 puanla 5. sırada bulunuyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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