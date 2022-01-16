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TIMETURK / SPOR / Sakaryaspor - Bayburt ÖİS maçı canlı yayınlanacak mı?

Sakaryaspor - Bayburt ÖİS maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in 20.haftasında Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde Bayburtspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2022-01-16 12:37:19
Sakaryaspor - Bayburt ÖİS maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in 20.haftasında Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde Bayburtspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Sakaryaspor - Bayburtspor maçı ne zaman saat kaçta?

Sakaryaspor - Bayburtspor maçı bugün 13:00'da başlayacak.

Sakaryaspor - Bayburtspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Sakaryaspor - Bayburtspor maçının TV264'ten yayınlanması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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