Sakaryaspor - Bayburt ÖİS maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in 20.haftasında Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde Bayburtspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?