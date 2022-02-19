Sakaryaspor - Ankaraspor maçını canlı izle! CANLI
TFF 2.Lig'in 26.haftasında lider Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde Ankaraspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-02-19 11:46:32
TFF 2.Lig'in 26.haftasında lider Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde Ankaraspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sakaryaspor - Ankaraspor maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 13:00'da oynanacak.
Sakaryaspor - Ankaraspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Sakaryaspor - Ankaraspor maçının TV 264 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. .
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