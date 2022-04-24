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Sakaryaspor 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
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TIMETURK / SPOR / Sakaryaspor 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

Sakaryaspor 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yenen Sakaryaspor, Spor Toto 1.Lig'e yükselmeyi garantiledi.

1 Saat Önce
2022-04-24 23:03:35
Sakaryaspor 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Sakaryaspor'un gollerini 5. dakikada Ömer Bozan, 65. dakikada ise Onur Ramazan Toprak kaydetti.

Ev sahibi Serik Belediyespor'un tek golü ise 68. dakikada Çınar Tarhan'dan geldi.

Rakibini 2-1 mağlup eden Sakaryaspor, bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala grubunu birinci sırada tamamlamayı garantiledi.

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Karşılaşmanın ardından Sakaryasporlu futbolcular ile teknik direktör Tuncay Şanlı, sevinç yaşadı.

Şanlı, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Sakarya'da, şampiyonluk sevinci

Antalya'daki maçın bitiş düdüğüyle beraber Sakarya'daki taraftarlar kent merkezindeki Çark Caddesi'nde toplandı.

Burada meşale yakan taraftarlar Demokrasi Meydanı'na kadar alkışlarla yürüdü.

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Bazı taraftarlar da araçlarla konvoy oluşturup kentte tur attı.

Taraftar Vedat Dizdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllar özlemini çektikleri bir mutluluğu yaşadıklarını belirterek "Bu şampiyonluğu gerçekten bu şehir çok istiyordu. Artık bir üst lige çıkmamız gerekiyordu. Şu anda tarif edebilecek bir şeyde değiliz, daha o mutluluğu yaşayamadık." diye konuştu.

Taraftar Fatih Özcan da Sakarya'da çok galibiyetler, şampiyonluklar gördüğünü belirterek, "Burada 4 büyükleri yendiğimiz günleri gördük. inşallah o günleri de göreceğiz tekrar. Çok üzüldük, çok bekledik, en çok biz mutlu olacağız." şeklinde konuştu.

Taraftar Talha Bayraktar da "Play-off finallerine çok gittik. Çok acılar çektik, çok ağlayarak geri döndük. Artık sevinme zamanımız gelmişti. Mutluyuz." dedi.

TFF'den Sakaryaspor'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor'u tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün oynanan 36. hafta müsabakaları sonucunda Sakaryaspor, ligin bitimine 2 hafta kala grubunu lider tamamlamayı garantileyerek Spor Toto 1. Lig'e yükselme hakkı kazandı. TFF olarak Sakaryaspor'u başarısından dolayı kutlar, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de başarılar dileriz" denildi.

AA, TRTHaber .

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