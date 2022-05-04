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TIMETURK / SPOR / Ruud Boffin'den Trabzonspor maçı sonrası ilk açıklama: Darp edilmedim

Ruud Boffin'den Trabzonspor maçı sonrası ilk açıklama: Darp edilmedim

Trabzonspor'un şampiyonluk maçında Antalyaspor ile karşılaştığı karşılaşma da taraftarların yanlışlıkla maçın bittiği sanarak sahaya indiği anda Antalyaspor file bekçisi Ruud Boffi'nin darp edildiği öne sürülmüştü. Antalyaspor'un tecrübeli kalecisi Boffin bu iddialara ise cevap verdi.

2 Gün Önce
2022-05-04 13:20:32
Ruud Boffin'den Trabzonspor maçı sonrası ilk açıklama: Darp edilmedim

Trabzonspor'un şampiyonluk maçında Antalyaspor ile karşılaştığı karşılaşma da taraftarların yanlışlıkla maçın bittiği sanarak sahaya indiği anda Antalyaspor file bekçisi Ruud Boffi'nin darp edildiği öne sürülmüştü. Antalyaspor'un tecrübeli kalecisi Boffin bu iddialara ise cevap verdi.

BOFFİN'DEN O İDDİALARA CEVAP GELDİ!

Cumartesi günü şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor'da taraftarlar maçın bitmesine kısa süre kala hakemin çaldığı düdüğün maçı bitirdiğini düşünerek sahaya inmişti. Binlerce kişinin yeşil çimler üzerinde olduğu sırada maç sonunda Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin'in darp edildiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Gazete Damga'dan Burak Zihni'nin haberine göre Belçikalı kaleci yazılanları yalanladı. Boffin; “Görüntülerde bana vurmak istediği gibi gözüküyor ancak hiçbir şey hissetmedim.” dedi.

Antalyaspor file bekçisinin futbolu bıraktıktan sonra ülkesi Belçika'ya dönerek motor sporlarına yöneleceği de öğrenildi. .

YORUMLAR (1)

su uyur

Basın sağolsun adam darp edilmese de edildi olarak tarihe geçirirler. Bir klüp gazetecileri stadda sıra dayağına çekmişti bu kadar haber olmamıştı.

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