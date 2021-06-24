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Rusya'da da Şenol Güneş sendromu!

Rusya’nın Euro 2020’den elenmesinin ardından, Rus A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Çerçesov’un aldığı maaş gündeme geldi. Novıye İzvestiya gazetesi, “Çerçesov neden Putin’den 22 kat fazla maaş alıyor?” sorusunu başlığa taşıdı.

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24.06.2021 12:17:21
Rusya'da da Şenol Güneş sendromu!

Türkiye'de A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bazı çevrelerde astronomik bulunan maaşıyla ilgili tartışmalar sürerken, Rusya'da da aynı polemik gündemde. Rusya'nın Euro 2020'den elenmesinin ardından, Rus A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov'un aldığı maaş gündeme geldi.

Novıye İzvestiya gazetesi, “Çerçesov neden Putin'den 22 kat fazla maaş alıyor?” sorusunu başlığa taşıdı.
 
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2020'de 9,7 milyon ruble (ayda 9 bin euro) gelir elde ettiği belirtilen haberde, Çerçesov'un ise yıllık maaşının 2,4 milyon euro (ayda 200 bin euro) olduğu vurgulandı.
 
Bu rakamın bonuslarla birlikte 3 milyon euro'yu bulduğuna işaret eden gazete, “Rusya A Milli Takım Teknik Direktörü bugünkü kurla yılda yaklaşık 218 milyon ruble kazanıyor, yani ayda 18 milyon rubleye yakın. Bu, Başkan Putin'in gelirinden yaklaşık 22 kat fazla. Çerçesov'un kalifiye düzeyinin ve sorumluluk anlayışının Putin'den 22 kat fazla olduğuna kimse inanabilir mi?” yazdı.
Kaynak: Novıye İsvestiya, TürkRus

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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