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TIMETURK / SPOR / Ruslar'dan Yusuf Yazıcı'ya övgü: 'Kış çaylağı durdurulamıyor!'

Ruslar'dan Yusuf Yazıcı'ya övgü: 'Kış çaylağı durdurulamıyor!'

Rusya'da CSKA beş maçtır üst üste kazanmaya devam ediyor, en büyük pay sahibi olarak ise Fransa'nın Lille takımından gelen Yusuf Yazıcı alkışlanıyor.  Yazıcı, CSKA formasıyla 4 resmi maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

4 Saat Önce
2022-03-13 08:39:58
Ruslar'dan Yusuf Yazıcı'ya övgü: 'Kış çaylağı durdurulamıyor!'
Fransa'nın Lille takımından Rus takımı CSKA Moskova'ya kiralık olarak gelen Türk futbolcu Yusuf Yazcı, oynadığı futbol ve attığı gollerde Rusya'da gündem oldu.
Rusya Premier Lig'in 21'inci haftasında Moskova derbisinde Lokomotif Moskova, CSKA Moskova'yı konuk etti. CSKA 39'uncu dakikada Yusuf Yazıcı'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. 3 dakika sonra Lokomotif Moskova, skoru 1-1'e getirdi, 90+1'inci dakikada Mario Fernandes'in golüyle maçı 2-1 kazandı. CSKA Moskova puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yükseldi.
Lille'den kiralık gelen Yusuf Yazıcı, CSKA formasıyla 4 resmi maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
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Rusya'nın en popüler spor sitelerinden championat.ru, haberi "Yazıcı dudurulamıyor" manşetiyle verdi. Maç yorumunda, "CSKA'nın en parlak kış çaylağı (devre arasında gelenler için kullanılan deyim) Yazıcı yine golünü attı.Yazıcı serbest vuruşlar için topun arkasına her geçtiğinde taraftarlar nefesini tuttu. Türk yıldız, şimdiye kadar her çıktığı maçta golünü atıyor" denildi.
Sport Express de, "Yazıcı kış döneminin en iyi yeni transferi. Her maçta gol atıyor ve CSKA'yı dönüştürüyor" başlığını attı. Maç yorumunda, "Lige yeni gelen hiçbir oyuncunun oyunuyla, golleriyle takımının aldığı sonuçlar üzerinde bu kadar etkisi olmamıştı" denildi.
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Kaynak: turkrus.com
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