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TIMETURK / SPOR / Rus tenisçi Rublev'den 'savaşa hayır' mesajı

Rus tenisçi Rublev'den 'savaşa hayır' mesajı

Rus tenisçi Andrey Rublev, Dubai Tenis Şampiyonası'ndaki maçının ardından kendisini çeken kameranın lensine “Savaşa hayır, lütfen” yazdı.

1 Saat Önce
2022-02-26 14:37:23
Rus tenisçi Rublev'den 'savaşa hayır' mesajı

Tek erkeklerde dünya klasmanının 7 numarası Rus tenisçi Andrey Rublev, savaş karşıtı mesaj verdi.

Dubai Açık'ta Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 3-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükselen 24 yaşındaki Rublev, maç sonunda verdiği mesajla dikkati çekti.

Rublev, maçtan sonra kameranın önüne yerleştirilen cama, "Savaşa hayır, lütfen" yazdı.

Rus tenisçi, finalde Denis Shapovalov-Jiri Vesely maçının galibiyle karşılaşacak. .

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