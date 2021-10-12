DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tunus'taki Nahda Hareketi: Yeni hükümet kurulurken anayasa ihlal edildi
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?

TIMETURK / SPOR / Ronaldo, Valencia'nın sahibiyle yeni proje imzaladı

Ronaldo, Valencia'nın sahibiyle yeni proje imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Valencia'nın sahibi iş insanı Peter Lim ile yeni bir projeye imza attı.

2 Gün Önce
2021-10-12 18:24:20
Ronaldo, Valencia'nın sahibiyle yeni proje imzaladı

Ülkesinin en zengin iş insanları arasında gösterilen Singapurlu Lim ile Ronaldo, futbol, teknoloji ve iletişimi birleştirmeyi amaçlayan "ZujuGP" adlı yeni sosyal medya girişiminin ortakları arasında yer alacaklarını duyurdu.

68 yaşındaki Lim'in sahibi olduğu Mint Medya, 2015'ten bu yana 36 yaşındaki Portekizli yıldızın imaj haklarını da elinde tutuyor.

ZujuGP'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Futbolu bir daha asla aynı şekilde göremeyeceksiniz" sloganıyla yapılan tanıtımda, girişimin 14 Ekim Perşembe günü kullanıcılara ulaşacağı belirtildi.

Ronaldo ise sosyal medya hesaplarından attığı mesajlarda, "ZujuGP'ye üye olun ve bu yolculukta bize katılın." çağrısında bulundu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş