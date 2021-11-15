Ronaldo şokta!

A Grubun final maçında 1-0 öne geçmesine karşın Sırbistan'a 2-1 mağlup olup liderliği kaybeden Portekiz'de maçın ardından büyük şok yaşandı. Özellikle Ronaldo, sahada olup biten karşısında adeta şaşkına döndü. Bir süre sahanın ortasında yere çöken yıldız futbolcu yaşadığı hayal kırıklığını gizleyemedi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Grubu'nun son maçında dün gece Portekiz, Sırbistan ile karşılaştı.

17'şer puanlı Portekiz ve Sırbistan'ın kozlarını paylaştığı mücadelede Sırbistan'a 1 puan yetmiyordu. Averaj üstünlüğü bulunan Portekiz, karşılaşmaya Renato Sanches'in henüz 2. dakikada attığı golle 1-0 önde başladı.

Futbolseverler, bu golün ardından Portekiz'in çok büyük olasılıklı Katar biletini cebine koyduğunu düşünüyordu ki 30. dakikada bu yana üstünlüğü ele alan Sırbistan ilk olarak 33'te Dusan Tadic ile skoru eşitledi.

Büyük gerilim altında geçen son dakikalarda ise Sırbistan atakları Portekiz savunmasını epey zorladı ve son sözü 90'da Mitrovic söyledi.

Geçen sene bu zamanlar Mitrovic'in kaçırdığı penaltıyla Sırbistan, EURO 2020 dışında kalırken İskoçya turnuvaya gitmişti.

1 yıl sonra ise bu kez Mitrovic attığı golle ülkesine Katar biletini getirdi. Sırbistan, 20 puanla Portekiz'i geçerek grubunu ilk sırada tamamlayan taraf oldu.

RONALDO'NUN O GÖRÜNTÜLERİ

Grubun final maçında 1-0 öne geçmesine karşın Sırbistan'a 2-1 mağlup olup liderliği kaybeden Portekiz'de maçın ardından büyük şok yaşandı.

Özellikle Ronaldo, sahada olup biten karşısında adeta şaşkına döndü.

Bir süre sahanın ortasında yere çöken yıldız futbolcu yaşadığı hayal kırıklığını gizleyemedi.

5. KEZ KATILACAK MI?

Ronaldo'yu takım arkadaşları ve teknik heyet teselli etmeye çalıştı.

2006, 2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupaları'nda aralıksız forma giyen Ronaldo, kendisi için büyük önem taşıyan turnuvaya katılmak için Play-Off maçını hasarsız şekilde atlatmak zorunda.

Dün gecenin ardından Sırbistan 20 puanla lider bir şekilde Katar biletini alırken 17 puanlı Portekiz baraj maçlarında mücadele edecek. Grupta İrlanda, Lüksemburg ve Azerbaycan, ilk 2 şansını daha önceki maçlarda kaybetmişti.

Sırbistan'ın kaderini aradan geçen bir yılın ardından olumlu anlamda değiştiren Mitrovic'in maç sonu sevinci görülmeye değerdi.

Rekorların adamı Ronaldo ise yaşadığı bu hayal kırıklığının ardından, belki de katılacağı son Dünya Kupası'nda yeni rekorlar için Play-Off maçlarını kayıpsız atlatmanın peşinde olacak.

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.