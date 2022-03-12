DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Telekom'un devri tartışması; Devlet kazandı mı zarar mı etti?
Çabuk gaza geliyoruz…
TIR şoförü aracında ölü bulundu
Ethereum yorum ve hedef fiyatı kaç dolar?
Ronaldo rekor kırdı, Manchester United kazandı
THY 192 seferini iptal etti
Azerbaycan: Komşular ve Avrupa için yeterli gazımız var
Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi mi? Açıklama geldi
Zelenskiy basına konuştu: 1300 askerimiz hayatını kaybetti
Rusya: Ukrayna’da 3 bin 593 askeri tesis vuruldu
Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Süper Lig
ABD’li gazetecinin 600 bölümlük programı Google ve Youtube tarafından silindi!
Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Süper Lig
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Türk futbol tarihinin en erken...
Milan - Empoli maçını canlı izle! CANLI

TIMETURK / SPOR / Ronaldo rekor kırdı, Manchester United kazandı

Ronaldo rekor kırdı, Manchester United kazandı

Tottenham karşısında hat-trick yapan ve kariyerindeki gol sayısını 807'ye çıkartan Ronaldo, futbol tarihinin en skorer ismi oldu.

2 Saat Önce
2022-03-12 23:57:13
Ronaldo rekor kırdı, Manchester United kazandı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi oldu.

Bican, profesyonel futbol oynadığı 1931-56 döneminde Avusturya ve Çekoslavakya liglerinin yanı sıra milli takım formasıyla da çıktığı 530 maçta 805 gol atmıştı.

Ronaldo ayrıca, 37 yaş 146 günle Premier Lig tarihinin hat-trick yapan en yaşlı futbolcusu oldu.

Karşılaşmada Londra ekibinin golleri penaltıdan Harry Kane ile Harry Maguire'den (kendi kalesine) geldi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş