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TIMETURK / SPOR / Ronaldo'nun transfer maliyeti belli oldu

Ronaldo'nun transfer maliyeti belli oldu

Juventus, Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun transfer detaylarını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-08-31 12:10:11
Ronaldo'nun transfer maliyeti belli oldu

Cristiano Ronaldo transferinin mali detayları açıklandı. Juventus'un yaptığı açıklamaya göre; Manchester United için 5 yıllık ödeme planıyla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanında performansa dayalı 8 milyon euro'luk bonus maddesi de bulunuyor.

İtalyan ekibi yayınladığı mesajla Ronaldo'ya verdiği katkı için teşekkür etti.

Ronaldo, Temmuz 2018'de 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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