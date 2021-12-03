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Ronaldo'nun başı dertte! Savcılar gizli anlaşmayı araştırıyor

Manchester United'ın ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, eski kulübü Juventus'un mali işlemlerde usulsüzlük soruşturması kapsamında sorgulanabilir. Savcılar, Ronaldo ile Juventus arasında yapılan 'gizli' bir anlaşmayı araştırıyor.

12 Dakika Önce
2021-12-03 08:48:31
Ronaldo'nun başı dertte! Savcılar gizli anlaşmayı araştırıyor

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, ile eski kulübü arasında 'gizli bir anlaşma' yapıldığı iddia ediliyor.

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, eski kulübü Juventus'un mali işlemlerde usulsüzlük soruşturması kapsamında sorgulanabilir. Türk Telekom Reklamı

Portekizli oyuncu yaz transfer döneminde Juventus'a veda ederek Premier Lig'e dönmüş ve Manchester United'a yeniden merhaba demişti.

36 yaşındaki oyuncunun forma giydiği İtalyan ekibi 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirilen 42 transferde usulsüzlük iddiasıyla soruşturma altında.

Cristiano Ronaldo neden sorgulanabilir?

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; savcılar, Ronaldo ile Juventus arasında yapılan ve koronavirüs salgınında ertelenen maaşlar ile Old Trafford'a gitmeden önce aldığı kıdem tazminatını kapsayan 'gizli' bir anlaşmayı araştırıyor.

İddiaya göre; Juventus yöneticileri ile Ronaldo arasında teorik olarak olmaması gereken bir belge hakkında yapılan telefon görüşmelerinin kayıtları mevcut.

Ancak söz konusu gizli belgeye henüz ulaşılamadı bu nedenle Cristiano Ronaldo anlaşmanın içeriğiyle ilgili sorgulanabilir.

Kaynak: goal.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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