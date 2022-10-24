Ronaldo için flaş transfer iddiası

Manchester United'da Chelsea maçı öncesi kadro dışı bırakılan Cristiano Ronaldo, İngiltere'de gündemin 1 numaralı konusu haline geldi. Tottenham maçında stadı terk eden Portekizli yıldız için bomba bir transfer iddiası gündeme geldi.

Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasındaki ipleri koparan olay futbol dünyasında büyük yankı buldu.

Tottenham maçında ısınmaya gönderilen ancak iddiaya göre oyuna alınmayınca sinirlenerek 90 dakika bitmeden stadı terk eden Portekizli yıldız ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. United, yüksek maaşı nedeniyle Cristiano Ronaldo'yu bedelsiz serbest bırakmaya hazır.

CHELSEA SÜRPRİZİ

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Chelsea, Manchester United'dan ayrılmak için maaşında kesintiye gitmeye hazırlanan Cristiano Ronaldo için Ocak ayında hamle yapacak.

Medyaya yansıyan diğer haberlere göre 37 yaşındaki süperstar, MLS'ten gelecek tekliflere de sıcak bakıyor...

Manchester United'ta geleceği tartışmalı olan Cristiano Ronaldo, United'ın sahasında Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği maçın bitimini beklemeden stattan ayrılmıştı.

HOCASI NE DEDİ?

Kadro dışı kalan 37 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan Manchester United Menajeri Erik ten Hag, "Yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu ikinci kez oldu. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak" ifadesini kullandı.

ManU efsaneleri ise destek verdikleri Cristiano Ronaldo'ya yapılanları sert bir şekilde eleştirdi.

4 yıl boyunca Manchester United forması giyen Louis Saha, "Yapılan saygısızlık. Ronaldo'nun neden üzgün olduğunu anlayabiliyorum çünkü son zamanlarda gol atacağına çok güveniyor, o kadar verimli bir sezon geçirmiyor ama o da bir insan" dedi.

Takımın efsaneleri arasındaki Roy Keane ise, "Ronaldo'ya yapılanlar mide bulandırıcı ve saçmalık. Bir operasyon olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Öte yandan bu hareketi saygısızlık olarak değerlendiren bazı yorumcular ise, Ronaldo'yu yerden yere vururken, kadro dışı kararı sonrası flaş ifadeler kullanıldı. Gabriel Agbonlahor, "Ronaldo şımarık bir velet. Kesinlikle dürüst olalım takım onsuz daha iyi oynuyor" dedi.

REKOR CEZA ALABİLİR

Kadro dışı bırakılan ve dün sabah erken saatte tesislere giden Ronaldo, U21 takımıyla idman yapmak yerine bireysel olarak salon çalışması gerçekleştirdi.

Bu arada disiplinsiz davranışları nedeniyle Ronaldo'ya tarihi bir cezanın yolda olduğu belirtildi.

The Sun'da yer alan habere göre; yönetim, 37 yaşındaki oyuncuya 825 bin Euro (yaklaşık 15 milyon TL) para cezası vermeyi gündemine aldı.

BECKHAM'DAN ÇAĞRI

Ronaldo'nun kadro dışı kalmasının ardından David Beckham, yıldız futbolcuyu takımına katmak için harekete geçti.

İspanyol Marca Gazetesi'nin iddiasına göre; MLS ekibi İnter Miami'nin sahibi olan Beckham, Portekizli oyuncuyla temasa geçti.

Premier Lig'de bu sezon 8 maça çıkan Ronaldo, 1 kez fileleri havalandırdı.

Ronaldo, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 817 golle futbol tarihinin en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor.

Kaynak: Habertürk

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