Ronaldo hakkında sürpriz iddia

12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo için ortaya atılan Real Madrid iddiası gündeme bomba gibi düştü. Portekizli yıldızı ocak ayına kadar takip edecek İspanyol devinin ara transfer döneminde imzayı attırmak için harekete geçebileceği öğrenildi.